بالصور- توأمة بين مدينتي دمياط للأثاث وشوندا الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط-رامي محمود:

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون بالمجالات الصناعية والاستثمارية.

بحثت المحافظ مع الجانب الصينى سُبل مد جسور التواصل المشترك لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة، وذلك من خلال تحقيق التوأمة بين مدينتى "دمياط للأثاث" و"شوندا الصينية"، وكذلك توفير احتياجات الصناعة والمكملات الخاصة بها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن دمياط بها أكبر كيان صناعى بقطاع الأثاث بالشرق الأوسط، كما تتمتع بشهرة كبيرة باتقان أبنائها لهذه الصناعة.

وأشارت "عوض" إلى إمكانية التعاون بمجال صناعة الأسماك، لافتة إلى أن دمياط يوجد بها ثلثى أسطول الصيد المصرى وتتمتع بموارد مائية وفيرة إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة .

ولفتت إلى إمكانية تعزيز الفرص الاستثمارية بمجال السياحة بمدينة رأس البر ،حيث تحدثت عن مقوماتها الفريدة بوقوعها عند مصب نهر النيل فى البحر الأبيض المتوسط ووجود أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا بها، معربة عن تطلعها بتحقيق التوأمة بتلك المجالات والتى تتمتع بها دمياط والصي.

ومن جانبهم اعرب الوفد الصينى عن سعادتهم بهذا اللقاء معربين أيضا عن تقديرهم للدولة المصرية حكومةً وشعباً، كما قام ممثل مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بدعوة محافظ دمياط لحضور حفل الإطلاق الرسمي للجمعية والذي سيقام سبتمبر المُقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة..