المثلية الجنسية: كبير أساقفة كانتربري يقول إنها لا تتوافق وتعاليم الكتاب المقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(بي بي سي):

أكد كبير أساقفة كانتربري تمسكه بإعلان 1998 الذي ينص على أن المثلية الجنسية لا تتوافق وتعاليم الكتاب المقدس، لكنه رغم ذلك قال في اجتماع الأساقفة العالمي الذي عقد في كانتربي وضم 600 أسقف من العالم: إن أي كنيسة تبارك زواج المثليين، أو تشارك في طقوسه لن يعاقب.

وأوضح جاستن ويلبي أنه يدرك أن الكنائس الإنجليكانية في إفريقيا وآسيا تحظر زواج المثليين، لكنه يتفهم أنه ليس من المعقول بالنسبة لبعض الكنائس في الغرب أن لا تغير من مواقفها التقليدية وتعاليمها تجاه تلك القضية.