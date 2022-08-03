شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدوري الإنجليزي: صلاح قدوتي في الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الملاعب الأوروبية وتحطيم الأرقام القياسية سواء الفردية أو الجماعية مع فريقه الإنجليزي ليفربول.

وعلى الرغم من أن صلاح قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا ومسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلا أن النجم المصري تمكن من حصد لقب هداف البريميرليج للمرة الثالثة له ليصبح صلاح مثلا وقدوة لجميع اللاعبين.

تصريحات نجم ليستر سيتي عن صلاح

وتحدث هارفي بارنز جناح فريق ليستر سيتي أنه يحب محمد صلاح كثيرا ويعتبره قدوة له في اللعب خلال مسيرته الكروية بالملاعب.

وقال بارنرز في تصريحاته مع شبكة سكاي سبورتس:"نظر إلى أداء محمد صلاح وسون في الموسم الماضي، كمية الأهداف التي سجلها كل منهما، ربما يكونان من بين أفضل اللاعبين ركضًا من الخلف إلى الأمام".

انجازات صلاح الفردية

ويعد صلاح هو أحد أفضل هدافي الجيل الحالي بمسابقة الدوري الإنجليزي حيث يتواجد الفرعون المصري في المركز الثالث بقائة هدافي البريميرليج الذين مازالوا متواجدين في المسابقة.

صلاح تمكن من تسجيل 120 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي في مسيرته الكروية حتى الآن، حيث سجل 118 هدفا مع ليفربول بالإضافة إلى هدفين سجلهما مع تشيلسي أثناء تواجده موسم 2013-2014.

ويأتي صلاح في المركز الثالث خلف كل من هاري كين صاحب الصدارة برصيد 183 هدفا، وخلف جيمي فاردي نجم ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 13 هدفا.