شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يدخل الصراع على نجم وسط السيتي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان فى ضم لللاعب البرتغالي برناندو سيلفا نجم وسط فريق السيتي، يأتي ذلك فى إطار خطة الفريق لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مع إقتراب رحيل الهولندي فينالديوم.

وأكدت المصادر من داخل النادي الباريسي أن الفريق بدأ بالفعل مفاوضاته مع اللاعب من أجل إقناعه لتغيير مساره،حيث أن اللاعب يفضل الإنتقال لليجا فى الفترة الحالية، وتحديدٱ الذهاب للبلوجرانا بعد وجود رغبة قوية من إداراة النادي الكتالوني فى ضمه.



كيف يري اللاعب فرص بقائه فى البيرميرليج بالموسم الجديد

ويري اللاعب أن فرصة إستمراره صعبة مع السيتي خلال المرحلة القادمة، ستكون صعبة للغابة، نظرٱ لرغبته فى خوض تحدي جديد مع الجيل الحالي من لاعبي برشلونة، بعد الصفقات القوية التي أبرامها الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

كما أن تصميم تشافي هرنانديز مدرب الفريق الكتالوني يدفعه على التمسك بعرض الفريق الأسباني وتفضيله عن أي عرض آخر فى المريكاتو الصيفي الحالي، فى الوقت الذي يظن اللاعب أن طريقة لعب البرسا ستساعده كثيرًا على التأقلم سريعًا.



كيف يخطط الفريق الباريسي لتغيير مسار اللاعب

وتري إدارة الفريق الباريسي أن فرص اللعب بشكل أساسي داخل الفريق ستكون أقوي بالنسبة للاعب فى الدوري الفرنسي، مستندة إلى ذلك على عدم مقدرة الفريق الكتالوني فى التخلص من الهولندي فرانك دي يونج فى الوقت الحالي، مما يهدد من فرصه فى الفريق الأسباني.

ويحاول مسئولي الفريق الفرنسي خلال الفترة الحالية من إغراء اللاعب ماديًا، فى الوقت الذي لن يحصل على قيمة تعاقد عالية فى أي فريق آخر خارج السيتي، الجدير بالذكر أن عقد اللاعب مستمر مع فريقه الإنحليزي حتي صيف 2025.