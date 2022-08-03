شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يفتح النار على سولشاير لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



تحدث الحارس الإنجليزي دين هندرسون، حارس مانشستر يونايتد المنضم لصفوف نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة مؤخرا عن غضبه الشديد من سولشاير المدير الفني السابق لليونايتد بسبب أنه قام بخلف وعده معه.



هندرسون يهاجم سولشاير بقوة



وهاجم اللاعب المدير الفني السابق للفريق هجوما عنيفا على واتهمه بأنه أضاع عام من مسيرته الكروية نتيجة "للوعود الكاذبة"، على حد قوله.



وأكد صحاب ال 25 عاما أنه حصل على وعد بأن يتواجد بشكل أساسي وبصبح الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد على حساب دافيد دي خيا، الا أن سولشاير دفع به في ثلاث مباريات فقط.

تصريحات هندرسون عن سولشاير

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل قال اللاعب: "لقد رفضت الكثير من عروض الإعارة الصيف الماضي، ولم يسمحوا لي بالرحيل، إضاعة 12 شهرا كان أمرا إجراميا حقا في سني، كنت غاضبا، لقد كان الأمر محبطا للغاية ".

وكان قد غاب اللاعب عن بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي بسبب تعرصه للإصابة، ثم ابعدته الإصابة بفيروس كورونا عن أول ثلاث مباريات من الموسم، ثم ظل بديلا لدي خيا معظم فترات الموسم.

وأضاف اللاعب: "لم أكن أريد حقا أن يراني المدير الفني في التدريبات، لأنني كنت أعرف أنه ربما يريد إبقائي، قلت للإدارة.. أنا بحاجة للذهاب ولعب كرة القدم. لا أريد أن ألعب دور الحارس الثاني، وانتهى الأمر، لذا كنت على وشك الرحيل قبل أن يأتي المدرب."

وأختتم قائلا: "المحادثة التي أجريتها مع سولشاير، عندما خرجت من تشكيلة اليورو، كانت.. ستعود لتكون الحارس الأول، لسوء الحظ، لم ينفذ أحد ما قاله لي".