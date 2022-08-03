انت الان تتابع خبر الكاظمي يستذكر إبادة الايزيديين: العدالة لقضيتكم قدر لابد منه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الانصاف والعدالة لقضية الإيزيديين قدر لابد منه.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نستذكر بأسى ولوعة الجريمة النكراء بحق أهلنا الأيزيديين العراقيين. الإنصاف والعدالة لقضيتكم قدرٌ لا بد منه، فوجودكم الراسخ على أرض العراق الطيبة لا يمكن التنازل عنه".
وأضاف، "حضوركم قلب نابض بالتآخي والألفة مع إخوانكم من بقية أطياف شعبنا".
وأضاف، "حضوركم قلب نابض بالتآخي والألفة مع إخوانكم من بقية أطياف شعبنا".