انت الان تتابع خبر الكاظمي يستذكر إبادة الايزيديين: العدالة لقضيتكم قدر لابد منه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الانصاف والعدالة لقضية الإيزيديين قدر لابد منه.

