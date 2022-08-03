العامري يجدد التأكيد: لا حل الا عبر تهدئة التشنجات

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، أنه لا حل للازمة الحالية الا عبر تهدئة التشنجات، والجلوس على طاولة حوار.

وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، "نؤكد ما اكدناه سابقا ان لا حل للازمة الحالية الا عبر تهدئة التشنجات ، وضبط النفس ، والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد ، لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ ١-٨-٢٠٢٢ بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد ، والذي دعا فيه الى حوار وطني شامل ، ونشد على ايدي كل الخيرين الساعين للوصول الى مخرج لهذه الازمة يرضي كل الاطراف".



وأضاف، "حمى الله العراق واهله من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

