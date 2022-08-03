'أوبك+' تقرر زيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم

ونقلت لوكالة "نوفوستي" عن مصادر في "اوبك + "، ان "مجموعة "أوبك+" قررت اليوم الأربعاء زيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم (ايلول 2022) بواقع 100 ألف برميل يوميا"، موضحة انه "قبل ذلك أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك+" بزيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من ايلول المقبل".وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وتراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، قبل أن تقلص بعض الخسائر التي استبقت اجتماع منتجي أوبك+ وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر على الطلب على الوقود وارتفاع الدولار.

