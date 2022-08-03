زيدان والسفيرة الأمريكية يبحثان التظاهرات والاستحقاقات الدستورية

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، ملف التظاهرات والاستحقاقات الدستورية.

وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتاريخ ٣ /٨ /٢٠٢٢ أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي التي أبدت تقديم الدعم للقضاء العراقي واكدت على احترام إكمال الاستحقاقات الدستورية وعلى سلمية حق التظاهر والتعبير عن الرأي وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

