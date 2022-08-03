شرطة النجف توضح حقيقة وجود معارك بين الأمن وعصابات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، " نود ان نوضح حقيقة ما جرى بالضبط بعد اخبار مواطن لاحدى الدوريات التابعة لمكافحة الوفاء بتعرضه لحادث سرقة من قبل شخصين على درجة نارية اثناء عودته من المدينة القديمة في الساعة الثالثة صباحا في حي العسكري وهو يسير و يحمل هاتفه بيده".وأضافت، أنه "توجهت على الفور الدورية ولاحظة وجود متهمين يستقلان دراجة نارية عند وصول الدورية اطلق احد المتهمين النار على الدورية ولاذا بالفرار تم ملاحقتهم من قبل الدورية ونتيجة الملاحقة والمتابعة لهما أدى إلى انقلاب الدراجة و القي القبض عليهما".

وبينت، أنه "خلال القاء القبض عليهما وتفتيشهما عثر على مسدس محور وموبايل المواطن ومواد تعاطي مكسورة بحيازتهم وتم التحقيق معهما واعترفا بالجريمة واحيلا للقضاء لينالا جزائهما العادل".



واكدت المديرية، ان "ما ذكر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول معارك واشتباكات مع العصابات غير صحية فالوضع الأمني مستقر تماما وكل تفاصيل الحادث ذكرت أعلاه على حقيقتها بدون تهويل وتضخيم الغاية منه التأثير على وضع المحافظة أمنيا".