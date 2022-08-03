شكرا لقرائتكم خبر عن 365 طلبا خدميا واستخدام 84 أداة رقابية.. حصاد النائبة دعاء عريبى بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة دعاء عريبى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى:

- استخدام 84 أداة رقابية من بينهم تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 قانون صندوق قادرون باختلاف تم اقراره والموافقة عليه من مجلس النواب موافقة نهائية

- 3 كلمات داخل الجلسة بصفتها مقدمة مشروع قانون قادرون باختلاف لتعديل بعض أحكام ونصوص القانون 200 لسنة 2020

- المشاركة فى 51 جلسة عامة

- 307 ظهور إعلامى

- 68 حضور باللجان النوعية

- المشاركة فى 38 ندوة وفعالية

- المشاركة فى 12 زيارة

- 365 طلب خدمى من بينهم طلب توصيل مياه الشرب لعدد من شوارع منطقة العجيزى مركز طنطا بمحافظة الغربية وتم اعداد المقايسات اللازمة.