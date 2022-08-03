شكرا لقرائتكم خبر عن بوكتينيو يهاجم إدارة الفريق الباريسي بسبب رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح الأرجنتيني بوكتينيو عن حزنه من الرحيل عن الفريق الباريسي خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذي أكد أنه كان يمني النفس أن يستمر ضمن صفوف الفريق فترة أطول، لا سيما أنه تم معاملته عند قدموه بأنه سيكون مشروع للفريق.

وأضاف خلال تصريحاته الصحفية أنه لا يعلم السبب وراء تعامل الإدارة معه بهذا الشكل عقب خروجه من دوري الأبطال،حيث أن هناك فرق تعطي الثقة لمدربيها مثل ليفربول ومانشستر سيتي حتى مع تكرار خروجهم من الأبطال.

وبالنظر لتلك النماذج الناجحة فى عالم التدربب أمثال يورجن كلوب الذي توج باللقب مرة وحيدة منذ قدومه وبيب جوارديولا الذي يظن أنه قادر على التتويج بدوري أبطال أوروبا ولم يتوج به بعد، يري بوكتينيو أنه تعرض للظلم وأنه كان يستحق إعطاءه الفرصة كاملة.

بوكيتينو يكشف أسباب هزيمة ريال مدريد بالأبطال

صرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق للفريق الباريسي، عن أسباب الخسارة من الريال فى مبارة العودة والخروج من دوري الأبطال، موضحٱ أن الهدف المبكر الذي أستقبله الفريق أثر بشدة على مجريات المباراة وأن فريقه كان الأقرب والأحق للتأهل للدور ربع النهائي.

وواصل تصريحاته الصحفية بأن الفريق تعرض لظلم واضح فى هذا اللقاء، وأن الهدف الأول جاء من خطأ واضح على مهاجم الفريق المدريدي كريم بنزيما بعدما منع الحارس الإيطالي دوناروما من الوصول للكرة، وأضاف أنه واثق إذا ما كان ذهب الحكم لمراجعة الهدف فى غرفة "الفار" لكن فى نهاية المطاف قد ألغي الهدف.



بوكتينيو يغازل ميسي...ويعلق على قرار إمبابي بالإستمرار مع باريس

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال تصريحاته الصحفية بأن ليونيل ميسي دون أدني شك أحد أفضل لاعبي العالم فى الوقت الحالي، مشددًا على عدم وجود أي خلاف مع اللاعب، بعد أن كان يستبدله كثيرًا من المباريات مع بداية إنطلاقة الشوط التاني.

وأوضح أن اللاعب لم يكن جاهزًا على المستوي الفني مع الفريق عند قدومه للفريق وأن اللاعب تغير كثيرًا فى الوقت الحالي وبدي تأثيره يظهر للجميع، فى الوقت الذي أشاد المدرب الأرجنتيني بقرار الإدارة فى تجديد تعاقدها مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان إمبابي.

