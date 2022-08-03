تسريب جديد يكشف مواصفات كاميرا آيفون 14

نيويورك: من المقرر أن ينطلق مؤتمر أبل السنوي بعد أقل من شهرين، والذي تكشف خلاله عن أحدث أجهزتها، بخلاف آيفون 14 المرتقب.

تسريب جديد كشف عن تطورات تخص آيفون 14، وهو استعانة أبل بشركة “صني أوبتيكال” الصينية لتكون المورد الأكبر للشركة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الخبير التقني “مينج – تشي كيو”، الشركة الصينية ستتولى مهمة إمداد شركة أبل بعدسات 7P، التي تتمتع بزوايا واسعة، والتي ستخصص للكاميرات التي ستطرح بها إصدارات هاتف آيفون 14 المنتظر.

وبفضل هذا الاتفاق بين أبل و”صني أوبتيكال”، أصبحت الشركة الصينية الآن المورد الأكبر لهذا النوع من العدسات متغلبة على منافسيها Largan و Genius.

والشركة الصينية “صني أوبتيكال” تمكنت خلال عام واحد من تعزيز قدراتها الإنتاجية، بعد انضمامها لسلاسل التوريد الخاصة بشركة أبل العام الماضي.

منافسة شرسة بين الكاميرات

وسبق أن كشفت تسريبات لخبراء تقنية، عن مواصفات كاميرا آيفون 14 المرتقب، التي قد تكون صادمة للبعض خاصة عشاق التصوير.

ووفق التسريبات، كاميرا آيفون iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، قد لا تأتي بمواصفات وقدرات تتفوق على كاميرات هواتف سامسونج المميزة Galaxy S.

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول لإصدارات هواتف آيفون الجديدة آيفون 14 بمختلف فئاته، خلال المؤتمر السنوي الذي تعقده شركة أبل في شهر سبتمبر من كل عام.

مواصفات متوقعة

ونقل موقع “أبل دبليو دي” عن الخبير الموثوق Ming-Chi Kuo القول، إن أبل تعتزم إجراء تحسينات كبيرة لكاميرا iPhone 14 Pro، حيث من المتوقع أن يشتمل iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على مستشعر كاميرا تمت ترقيته بدقة 48 ميجابكسل، ما يعني طرح الهاتف بكاميرا أكبر.

وقال الخبير إن تلك الإضافة تنسف الشائعة التي تحدثت عن أن طرازات أبل القادمة ستكون بدون نتوء.

وأوضح في أحدث تغريداته على تويتر أن هاتف آيفون 14 لن يستمر فقط في امتلاك النتوء، لكن أيضا النتوء سيكون أكبر وأكثر سمكا من آيفون 13 الأخير من أبل، بسبب تحسينات الكاميرا.