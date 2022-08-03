تجنبا للإضرار بالسوق.. أوبك+ قد تزيد إنتاج النفط

قالت قازاخستان، عضو أوبك+، اليوم الواقع إفي 3 آب 2022 أن التكتل قد يضطر إلى زيادة إنتاج النفط لتجنب الاضرار بالسوق، إذ تجتمع مجموعة منتجي النفط وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنتاج بينما يستنفد معظم الأعضاء بالفعل قدراتهم الإنتاجية.

وقال بولات أكشولاكوف، وزير الطاقة في قازاخستان، للصحفيين “قلنا مرارا إن السعر المفضل هو بين 60 و80 دولارا للبرميل. اليوم السعر 100 دولار. لذلك قد نضطر إلى زيادة الإنتاج لتجنب الإضرار بالاقتصاد”.

وتتوقع السوق على نطاق واسع أن تثبت أوبك+ الإنتاج أو تختار أن تزيده بشكل طفيف.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على السعودية والإمارات العضوين البارزين في أوبك، لضخ مزيد من النفط للمساعدة في كبح جماح الأسعار التي عززها انتعاش الطلب وغزو موسكو لأوكرانيا.

وتسببت العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أشكالها، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.

ورفعت أوبك الإنتاج، بما يتماشى مع أهدافها، بنحو 430 ألف برميل و650 ألف برميل يوميا في الشهر خلال الأشهر الأخيرة، ورفضت التحول إلى زيادات أسرع في الإنتاج.

وأشارت مصادر في المجموعة إلى نقص القدرة الإنتاجية الإضافية بين الأعضاء لإضافة مزيد من الإنتاج وكذلك الحاجة إلى مزيد من التعاون مع روسيا في إطار مجموعة أوبك+ الأوسع.

وقال كالوم ماكفيرسون من إنفيستيك “يبدو من غير المرجح أن تفعل أوبك+ أي شيء عندما تجتمع في وقت لاحق اليوم”، مشيرا إلى مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي ونقص القدرة الإنتاجية الإضافية.

وأضاف “أوبك+ تكافح حاليا للوفاء بالمستويات التي تم رفع حدود إنتاجها لها”، مضيفا أن قرارا مفاجئا لزيادة الإنتاج سيضع النفط تحت مزيد من الضغط للانخفاض إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

وسيناقش اجتماع اليوم الأربعاء سياسات الإنتاج من سبتمبر أيلول وربما بعد ذلك.

وبحلول سبتمبر أيلول، ستكون أوبك+ قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020 للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

ومع ذلك، بحلول شهر يونيو حزيران كان إنتاج أوبك+ أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من حصصها إذ أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار لدى آخرين إلى شل قدرتها على زيادة الإنتاج.