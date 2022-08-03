لندن: يرتدي كثيرون قناعاً للعين لحجب الضوء أثناء النوم. وتحتوي بعض الأقنعة العصرية الذكية على العديد من الميزات التي تساعد على الحصول على نوم هانئ ومريح.
فيما يلي أحدث أقنعة النوم الذكية التي توفر العديد من الميزات، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:
قناع النوم مانتا Manta
السعر: 36.75 دولاراً
يستخدم قناع النوم مانتا مواد قابلة للتنفس لتوفير أفضل ملاءمة وخفض للضجيج دون الضغط على العينين. قد يكون هذا القناع منخفض التقنية ولكنه يتميز بكونه قابلاً للتعديل وبحماية الرموش والعينين. كما أنه يأتي مع سدادات أذن خاصة.
سماعات الرأس ميوزيك كوزي Musicozy
السعر: 25,60 دولاراً
يتميز هذا القناع باحتوائه على مكبرات صوت مخفية يمكن وصلها بقائمة الموسيقى الخاصة بك عبر تقنية البلوتوث. هذا القناع قابل للغسل ويتسم بعدم ضغطه على العينين أو الأذنين.
قناع رينفو Renpho
السعر: 67,36 دولاراً
يتميز هذا القناع بحاجب عاكس حوله ونوافذ رؤية تم طرحها حديثاً، واحتوائه على خيار للتدليك بالحرارة يساعد على التخلص من الانتفاخات تحت العينين.
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