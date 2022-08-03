الكشف عن أول سيارة خالية من الكربون

أمستردام: كشف مجموعة من طلاب الهندسة في هولندا عن تصميمهم لأول سيارة خالية من الكربون في العالم، والتي تزيل وتخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء سيرها على الطريق.

وتم تصميم السيارة الكهربائية، المعروفة باسم Zem من قبل فريق من طلاب الهندسة في جامعة إندهوفن للتكنولوجيا في هولندا. ويحتوي النموذج الأولي الخاص بهم على ألواح شمسية على سقفها وغطائها، مما يتيح استخدامه كبطارية خارجية للمنزل.

ويتدفق الهواء عبر شبكة في مقدمة السيارة، ويمر عبر مرشح يفصل ويخزن غازات الدفيئة.

وقالت لويز دي لاات، مديرة الفريق "نقوم بتنظيف الهواء أثناء القيادة ونهدف إلى أن تصبح السيارة محايدة تماماً لثاني أكسيد الكربون. ولا يزال المشروع مجرد مفهوم، لكن يمكننا بالفعل أن نرى أننا سنكون قادرين على زيادة قدرة المرشح في السنوات القادمة".



وأضافت لويز "التقاط ثاني أكسيد الكربون هو شرط أساسي للتعويض عن الانبعاثات أثناء الإنتاج وإعادة التدوير".

ويصل مرشح Zem حالياً إلى سعة لمسافة حوالي 200 ميل، عندما جمع حوالي 30 غراماً من ثاني أكسيد الكربون الغازي. ويمكن تنظيف المرشحات أو استبدالها، وإفراغ ثاني أكسيد الكربون، بينما يتم شحن السيارة الكهربائية.

وفي حين أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث للغاز بعد جمعه من المرشح، فقد استخدمت المشاريع السابقة ثاني أكسيد الكربون لصنع مواد البناء وصودا الخبز، أو تخزينه تحت الأرض.