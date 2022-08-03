النجف تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس - عاجل

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وفي وقت سابق، أعلنت كل من البصرة وبابل وواسط وديالى، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب أرتفاع درجات الحرارة.

