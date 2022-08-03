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النجف تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت المحافظة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وفي وقت سابق، أعلنت كل من البصرة وبابل وواسط وديالى، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب أرتفاع درجات الحرارة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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