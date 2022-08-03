العامري والكاظمي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد".

وناقش الجانبان بحسب البيان، "آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف".

