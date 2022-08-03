العامري والكاظمي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه ببغداد الازمة السياسية في البلاد.
وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد".
وناقش الجانبان بحسب البيان، "آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف".
وناقش الجانبان بحسب البيان، "آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف".