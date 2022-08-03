ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – ديالى

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وقال التميمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة مع استمرار أمتحانات التربية وفق الجدول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب أرتفاع درجات الحرارة.

وكذلك أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

فيما أعلنت محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لثلاثة أيام.

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محافظ البصرة قرر تعطيل الدوام الرسمي أيام الخميس والأحد والإثنين المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".