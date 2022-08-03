شكرا لقرائتكم خبر عن "القايمة الزوجية" فى التشريعات العربية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قائمة المنقولات الزوجية في التشريعات العربية"، استعرض خلاله عدم تطرق المشرع العربى وعلى رأسهم مصر لقائمة المنقولات التي تُعد عرفا وليس قانونا، وتُعامل في مصر معاملة "إيصال الأمانة"، ولم تنجح في الدول العربية في أن تلعب دور "المهر"، وخبير يوضح الإشكالية في 8 دول عربية، وإليكم التفاصيل كاملة:

قائمة المنقولات في التشريعات العربية.. المشرع العربي لم يتطرق لها وعلى رأسهم "مصر".. وتعامل في مصر معاملة "إيصال الأمانة".. والدول العربية لازالت تلتزم بـ"المهر".. وخبير يوضح الإشكالية في 8 دول عربية



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