شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطنى لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع ضمن فعاليات الحوار الوطني لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، و إنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

كان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى أعلن أن مجلس أمناء الحوار، يعقد اجتماعه الرابع، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، للانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

من المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك سيُنهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.