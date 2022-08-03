"حمالة صدر" داخل حمام رجالي تثير أزمة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أفاد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة قنا، بأنه جرى فتح تحقيق حول العثور على حمالة صدر نسائية داخل حمام رجالي بمبنى الديوان العام.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت أمس الأول بعثور عمال النظافة على "حمالة صدر" حمراء اللون معلقة خلف باب حمام الرجال بالطابق الأول لديوان عام محافظة قنا، فور ذلك جرى إخطار المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا بالواقعة.

وأكد المصدر أنه جرى إحالة مسؤول داخل الديوان العام للتحقيق، بسبب تعطل عدد من كاميرات المراقبة داخل الديوان، مما أعاق تحديد هوية صاحب الواقعة، لافتا إلى أن الواقعة من المحتمل أن تكون مدبرة بهدف إثارة البلبلة داخل الديوان العام.