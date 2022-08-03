مطران بورسعيد يترأس وفدا كنسيا لتهنئة مدير أمن بورسعيد الجديد بمنصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، وفد كنسي من آباء كهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد والعلاقات العامة بالمطرانية، اليوم الأربعاء، لتهنئة اللواء مدحت عبد الرحيم، بمناسبة توليه توليه منصب مدير أمن بورسعيد.

وتمنى مطران بورسعيد لمدير أمن المحافظة، خلال زيارته له بمقر المديرية، التوفيق في مهامه الجديدة، مشيدًا بجهود الأمن دومًا في حفظ أمن وأمان المواطن المصري، والذي ينعكس بشكل إيجابي على حالة الاستقرار ويدفع بعجلة الإنتاج والتقدم والعمل للأمام.

ووجه الشكر والتقدير لكل رجال الشرطة، مؤكدا على أنهم يبذلون جهود وتضحيات كبيرة على أرض الباسلة لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكان ذلك سبب لترسيخ الأمن والأمان في الشارع البورسعيدي.