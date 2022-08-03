17 جثة.. جمعية خيرية توفر أكفانًا وسيارات موتى لنقل ضحايا حادث سوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن أحمد خالد، رئيس مجلس إدارة جمعية رفقاء الخير بسوهاج، اليوم الأربعاء، توفير أكفان وسيارات نقل موتى لضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوي الغربي الذي وقع دائرة مركز شرطة جهينة، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح "خالد" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه جرى توفير 8 سيارات نقل موتى، و13 كفنًا، و100 وجبة، و25 كرتونة مياه معدنية، و10 كراتين عصير، لأسر الضحايا والمصابين، فضلًا عن توفير أدوية ومستلزمات طبية للمصابين في نفس الحادث.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رفقاء الخير بسوهاج إلى أنه من ضمن سيارات نقل الموتى التي جرى توفيرها لنقل ضحايا الحادث تقل جثتين متجهين لنفس البلد، لافتًا إلى أنه جرى توفير أكفان لكافة ضحايا الحادث إلا أن 4 من أسر المتوفين كانت لديهم أكفان وأصروا على تكفين ضحاياهم بها.

وتابع "خالد" أنه فور علم أعضاء فريق رفقاء الخير بوقوع الحادث توجهنا إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والعصائر للمصابين الذين يتلقون العلاج متأثرين بإصابتهم في الحادث، ثم عقب ذلك جرى تجهيز الأكفان وسيارات نقل الموتى للضحايا واستقبال ومواساة أسرهم، حتى جرى استلام جثث ضحاياهم.

وصرحت النيابة العامة بجهينة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثامين 17 شخصًا لقو مصرعهم في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكلفت النيابة العامة المهندس الفني بإدارة مرور سوهاج بإعداد تقرير مفصل حول الحادث والتلفيات التي لحقت بالسيارتين، وبيان السيارة المتسببة في الحادث.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج، مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم مروع وقع بين سيارة أجرة "ميكروباص" محملة بالركاب وسيارة أخرى نصف نقل محملة بالمواشي؛ بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ من قائد السيارة الأولى، ما نتج عنه مصرع 17 شخصًا وإصابة 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفيات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ودفع مرفق الإسعاف بسوهاج بـ22 سيارة لموقع الحادث لنقل الجثث والمصابين للمستشفيات، وانتقل لموقع الحادث اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، ومدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش يرافقه العديد من قيادات مديرية الأمن وإدارة المرور بسوهاج وفرع بحث شمال سوهاج ومأمور وضباط مركز شرطة جهينة، فيما انتقل وكيل وزارة الصحة، ورئيس حي شرق مدينة سوهاج، ومسئولي مجلس مدينة سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي لمتابعة حالة المصابين.

وتقدم محافظ سوهاج، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وحصل "الخليج 365" على أسماء الضحايا وهم:"مها خالد محمود ٢٥ عامًا، تقيم بإدفو أسوان، وسيد حساني إبراهيم٤٧ عامًا، يقيم أدفو أسوان، وحماده عبدالفتاح أحمد٣٦ عامًا، يقيم بفرشوط محافظة قنا، ونور سيد برعي٣٨ عامًا، يقيم فرشوط محافظة قنا، وجابر حنفي محمد علي ٥٠ عامًا، يقيم أدفو أسوان، وأحمد عبدالسميع محمد أحمد٢١ عامًا، يقيم أدفو أسوان جرى نقلهم لمشرحه مستشفى المراغة.

و"عبدالرحيم شعبان عبده أحمد ٢٦عامًا، يقيم أدفو أسوان ومساعد أبوزيد إبراهيم حسن، يقيم أدفو أسوان ٣٧ عامًا، جرى نقلهم لمشرحه مستشفى جهينة، ، وجثتين مجهولة الهوية جرى نقلهم إلى مشرحة سوهاج العام وجثتين إلى مشرحه طهطا وجثة إلى مشرحه جهينة.

و"محمد على محمد٣٧ عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيمن، وجرح بفروة الرأس، ومصطفى على محمد ٣٤ عامًا، مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وكسور بالساقين، وكريم رمضان حسين ٢٥ عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وكدمات بالجسم توفى بالاستقبال، وسعاد عبد الستار على ٦٠ عامًا، توفيت بالاستقبال نتيجة إصابتها باشتباه نزيف بالمخ، وذكر مجهول الهوية ٩أعوام، توفى بالاستقبال، على إثر إصابته بإشتباه كسر بقاع الجمجمة، وأنثى مجهولة الهوية ٣٥ عامًا، مصابة بغيبوبة تامه، كسر بالفقرات العنقية، وذكر مجهول الهوية ١٧ عامًا، مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وتوفى بالاستقبال.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل مدير الأمن واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تقل مجموعة من الركاب وأخرى نصف نقل بسبب السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ لقائد الميكروباص أثناء محاولته تفادى سيارة شاحنة أمامه، وقد أسفر الحادث عن مصرع 17 شخصاً من الركاب وإصابة 4 آخرين.

تم الدفع بعدد 22 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مستشفيات المراغة المركزى، وجهينة المركزى، وطهطا العام، وسوهاج العام، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.