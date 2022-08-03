عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم في مصر مع منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بتعاملات الصباح، مع صعود المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب هبط 7 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 685 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 881 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1028 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1175 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8224 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1761 دولارا للأوقية خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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