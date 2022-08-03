ليبيا : قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود جنوب البلاد

اسماعيل عبد الحي - أفادت مصادر طبية ليبية بسقوط خمسة قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود في بلدية "بنت بية" بمدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي فجر اليوم الاثنين.

وحسب تصريح صحفي للناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، فقد نشب حريق نتيجة انفجار صهريج وقود، كاشفا عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة حوالي 35 شخصا بحروق متفاوتة.

من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بطرابلس أمين الهاشمي، في تصريح صحفي، بأن أغلب حالات الحروق حرجة، وسيتم تحويل بعضها إلى طرابلس لتلقي العلاج. في ذات الشأن، أكد أسامة علي أن فروع الإسعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق بطرابلس. ووفقا لقناة "ليبيا بانوراما"، فقد وقع الحادث خلال تجمع بعض أهالي المنطقة حول الصهريج رغبة في التزود بالوقود.

ونتيجة للانفلات الأمني، يعاني الجنوب الليبي عامة من نقص حاد في البنزين والديزل الذي يباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل لخمسة دنانير، فيما تبيعه الدولة بسعر مدعوم يقدر بـ 150 درهما.