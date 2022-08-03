أوّل شحنة حبوب تغادر أوكرانيا اليوم

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أوّل سفينة حبوب غذائية انطلقت من ميناء أوديسا الأوكراني، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن "السفينة رازوني المحملة بالذرة وترفع علم سيراليون ستكون أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني وتتجه إلى لبنان"، وفقما نقلت "رويترز".

وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى إسطنبول الثلاثاء حيث سيتم تفتيشها قبل السماح لها بالتوجه إلى لبنان، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن شحنات أخرى ستلي "على طول الممرات البحرية لأن الإجراءات قد أنجزت"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا لاتفاق بواسطة الأمم المتحدة وتركيا، للبدء في إعادة تصدير الحبوب التي توقفت جرّاء الحرب التي اندلعت في فيفري الماضي.

ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

سكاي نيوز