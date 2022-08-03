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برشلونة يرفض مطالب تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-03 | 11:56

برشلونة يرفض مطالب تشيلسي

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مطالب تشيلسي، لبيع ثنائي الفريق سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويسعى برشلونة لاستكمال سوق انتقالاته القوية، من خلال التعاقد مع ظهيري جنب تشيلسي، اللذان يرحبان بالرحيل إلى كامب نو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشيلسي سبق وأن أخبر برشلونة بمطالبه المالية لبيع أزبيليكويتا وألونسو مطلع تموز الماضي، خلال تواجد تود بويلي مالك النادي في إسبانيا.


وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي طلب الحصول على 25 مليون يورو، نظير بيع اللاعبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يرفض دفع هذا الرقم، خاصة وأن اللاعبين يتبقى في عقديهما موسم واحد فقط، وكلاهما يرغب في الرحيل إلى البارسا.

من جانبه، لا يمانع تشيلسي رحيل اللاعبين بشرط الحصول على بديل، وتعد الأولوية في الرحيل لألونسو الذي خرج من حسابات مدربه توماس توخيل.

ويثق برشلونة في إمكانية حسم الصفقتين، مقابل 10 ملايين يورو أو أقل لكل لاعب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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