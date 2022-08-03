محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي غدا – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بابل

أعلنت محافظة بابل، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب أرتفاع درجات الحرارة.



وقال ديوان محافظة بابل في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بسبب أرتفاع درجات الحرارة تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس في بابـل بإستثناء موظفي ديوان محافظة بابـل ودوائر المهندس المقيم والدوائر الصحية والخدمية والأمنية".

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.