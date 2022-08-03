شكرا لقرائتكم خبر عن الشهادات الصحية والغياب عن المحاكمة بـ"عذر طبى".. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الشهادات الصحية والغياب عن المحاكمة بعذر طبى"، استعرض خلاله كيف أصبحت الشهادات الصحية دليل عذر كإجراء شكلى أصبح "عُرف مُتبع"، والمحاكم لها سلطة مطلقة فى تقدير دليل العذر، ورأى محكمة النقض في الأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

الشهادات الصحية والغياب عن المحاكمة بـ"عذر طبى".. "دليل العذر" إجراء شكلى أصبح كالعرف المتبع.. والمحاكم لها سلطة مطلقة فى تقدير دليل العذر.. والنقض تتصدى للأزمة



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