وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان

تايبيه: وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يوم الثلاثاء في بداية زيارة حذرت بكين بيلوسي من القيام بها قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتقوم بيلوسي بجولة آسيوية تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي زيارة تقوم بها بيلوسي لتايوان ستكون "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين" وحذر من أن "الجيش الشعبي لتحرير الصين لن يقف مكتوف الأيدي أبدا".