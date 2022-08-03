انت الان تتابع خبر بعد طلب أحد اللاعبين مقابلته.. زيدان يستقبل فريق (المواي تاي) في مكتبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، وفد الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي (تاي بوكسنغ) الفائز بخمسة ميداليات في بطولة العالم للمتقدمين بالمواي تاي التي اقيمت مؤخرا في ابو ظبي بمشاركة (85) دولة.



واشار البيان الى، ان "لقاء رئيس المجلس للوفد كان بسبب اشتراط احد اللاعبين الفائزين قبل خوض النزال على مقابلة رئيس مجلس القضاء الاعلى مقابل فوزه لذا استجاب رئيس المجلس لهذا الشرط واستقبل الوفد الزائر الذي اهدى رئيس المجلس درع الاتحاد كما قدم رئيس المجلس هدايا تذكارية لاعضاء الوفد الفائز".

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس المجلس أثنى على هذا الانجاز التاريخي واكد ان الرياضة بكافة صورها اعطت الصورة الحقيقية للمجتمع العراقي باعتباره مجتمع متحضر ينبذ اسباب الفرقة ايا كان شكلها".واشار البيان الى، ان "لقاء رئيس المجلس للوفد كان بسبب اشتراط احد اللاعبين الفائزين قبل خوض النزال على مقابلة رئيس مجلس القضاء الاعلى مقابل فوزه لذا استجاب رئيس المجلس لهذا الشرط واستقبل الوفد الزائر الذي اهدى رئيس المجلس درع الاتحاد كما قدم رئيس المجلس هدايا تذكارية لاعضاء الوفد الفائز".