نائب يتوعد محافظة بغداد بملفات خطيرة تتعلق بالفساد المالي والاداري

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

حذر النائب مهند الخزرجي، اليوم الاربعاء، من استمرار نهج الفاسد المستشري في مفاصل محافظة بغداد التي باتت عبئاً ثقيلاً امام امكانية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ما تعانيه العاصمة من تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة.



وقال الخزرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتابع عن كثب مع الجهات المختصة ملفات الفساد والمتورطين فيها لاسيما وان محافظة بغداد تعاني من تركة المشاريع المتلكئة ذات الصفقات المشبوهة لتغيب الخدمات الاساسية التي يترقبها المواطن".

واشار الخزرجي الى ان "سوء الادارة في محافظة بغداد القى بضلاله على كافة المستويات وتسبب بتفشي الفساد داعيا مجلس النواب الى اخذ دوره واحداث تغيير حقيقي لصالح خدمة المواطن وانهاء مخاطر الفساد والفشل الاداري".