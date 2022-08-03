بحوزتهم كريستال.. القبض على عدد من المتهمين في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – ميسان

ألقت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين وضبط بحوزتهم (4 كيلو) و( 400) غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان.



وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "عملية نوعية أمنية لمديرية مكافحة مخدرات ميسان التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة أسفرت عن القبض على متهمين وضبط بحوزتهم (4 كيلو) و( 400) غرام من مادة الكريستال المخدرة".

واضاف البيان، انه "تم أحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".