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بحوزتهم كريستال.. القبض على عدد من المتهمين في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – ميسان
ألقت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين وضبط بحوزتهم (4 كيلو) و( 400) غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "عملية نوعية أمنية لمديرية مكافحة مخدرات ميسان التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة أسفرت عن القبض على متهمين وضبط بحوزتهم (4 كيلو) و( 400) غرام من مادة الكريستال المخدرة".

 

واضاف البيان، انه "تم أحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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