تراجع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والعنب البناتي الأصفر، والعنب البناتي الأحمر بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع كيلو الكوسة 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 4 و7 جنيهات.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.75 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و17 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

التفاح المصري بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12 و14 جنيها.