بعد زيادة 8 قروش أمس.. سعر الدولار اليوم مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه خلال التعاملات في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس.

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 8 قروش خلال تعاملات يوم الثلاثاء وتجاوز مستوى الـ 19 جنيها للبيع في عدد من البنوك.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.04 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

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