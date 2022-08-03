بعد زيادة 8 قروش أمس.. سعر الدولار اليوم مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه خلال التعاملات في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس.
كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 8 قروش خلال تعاملات يوم الثلاثاء وتجاوز مستوى الـ 19 جنيها للبيع في عدد من البنوك.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.04 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
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