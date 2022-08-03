ارتفاع سعر الريال السعودي و5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي.
أسعار العملات العربية
سعر الدينار الكويتي: 59.59 جنيه للشراء بزيادة 19 قرش، و61.93 جنيه للبيع بزيادة 19 قرش.
سعر الريال السعودي: 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدرهم الإماراتي: 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدينار البحريني: 49.06 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و50.53 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرش.
سعر الريال القطري: 4.86 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و5.19 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
سعر الدينار الأردني: 26.41 جنيه للشراء بزيادة 11 قرش، و26.84 جنيه للبيع بزيادة 15 قرش.