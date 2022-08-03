ارتفاع سعر الريال السعودي و5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012