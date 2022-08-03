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ارتفاع سعر الريال السعودي و5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 59.59 جنيه للشراء بزيادة 19 قرش، و61.93 جنيه للبيع بزيادة 19 قرش.

سعر الريال السعودي: 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار البحريني: 49.06 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و50.53 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرش.

سعر الريال القطري: 4.86 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و5.19 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 26.41 جنيه للشراء بزيادة 11 قرش، و26.84 جنيه للبيع بزيادة 15 قرش.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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