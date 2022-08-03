تراجع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 7 جنيهات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب أمس 8 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 684 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 889 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1026 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1173 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8208 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1767 دولارا للأوقية خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة قدرها 0.42%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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