اليوم.. "المحامين" تُنظِّم ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تُنظم نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث وجهت لجنة المرأة بالنقابة، خطابًا إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لندب أحد المسئولين لديه، للمشاركة وإبداء الرأي في المقترحات المطروحة بشأن صياغة القانون.

واللجنة كانت قد عقدت، أمس الأول الاثنين، الاجتماع الثاني عشر لمناقشة القانون، وترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، بمشاركة الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، وحسن معوض، من مكتب شيخ الأزهر الشريف، وحضور المحاميات والمحامين المحافظين على دوام حضور اجتماعات اللجنة.

واستكملت اللجنة مناقشاتها الخاصة بموضوع "الحد من الزواج العرفي، والحل الأمثل لتلك المشكلة"، ومسألة أساس تقسم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، والشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها، وأخيرًا موضوع الخلع ضمن 6 بنود على طاولة الاجتماعات المستمرة.