شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع صفقة نارية من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق اتحاد جدة محاولاته من أجل استغلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وبداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ومحاولة المنافسة على لقب الدوري.

وأصبحت إدارة الفريق السعودي قريبة للغاية من اتمام صفقة جديدة قادمة من الدوري الإنجليزي في انتقال سيكلف خزينة الفريق قرابة ال6 مليون يورو.

الاتحاد يقترب من التعاقد مع هيلدر كوستا

واستطاعت إدارة اتحاد جدة الوصول لاتفاق مع فريق ليدز يونايتد من أجل شراء الجناح البرتغالي هيلدر كوستا بعد طلب خاص من نونو سانتو المدير الفني البرتغالي وقائد كتيبة اتحاد جدة هذا الموسم.

وكان قد أشرف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الحالي لنادي اتحاد جدة على اللاعب من قبل عندما كان مدربا لولفرهامبتون وكان اللاعب وقتها لاعبا لصفوف الذئاب.

ويجيد اللاعب صاحب ال28 عاما والصفقة لمنتظرة لفريق اتحاد جدة، اللعب في مركز الجناح الأيمن ونجح في الخروج على سبيل الإعارة في الموسم الماضي لصفوف فالنسيا الإسباني قبل أن تنتهي فترة الإعارة ويعود من جديد لصفوف فريقه الإنجليزي.

مسيرة هيلدر كوستا في الملاعب

وشارك كوستا في 22 مباراة بالدوري الإسباني مع فريق فالنسيا نجح خلالهم في صناعة هدف بينما حصل على 3 بطاقات صفراء طوال الموسم.

وكان لكوستا العديد من الجولات الاحترافية في الدوريات الأوروبية حيث بدأ في بنفيكا ثم انتقل لصفوف موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة في عام 2015.

وواصل كوستا مسيرته بعد ذلك ليتم إعارته لولفرهامبتون الإنجليزي ثم يتم بيعه بشكل نهائي في عام 2017 ليتكرر الأمر مرة أخرى مع ليدز يونايتد، حيث خرج للإعارة في عام 2019 قبل أن ينتقل نهائيا لليدز في عام 2020.