بعد العاصفة الشمسية.. أمطار رعدية تضرب العراق في هذا الموعد

وذكرت الهيئة في جداول أطلعت عليها الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا حارا في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وصحو في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الجنوبية فيكون طقسها حارا جدا ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس الجمعة سيكون صحوا في المنطقة الوسطى وفي اقسامها الغربية يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون حار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت الهيئة، أن "طقس السبت سيكون حار في المنطقة الوسطى كما يتصاعد الغبار بعد الظهر، و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما طقس المنطقة الشمالية سيكون صحوا وفي بعض الاماكن غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون حارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

واشارت الى ان "طقس الاحد المقبل، سيكون صحوا كما يتصاعد الغبار خلال النهار في بعض الاماكن بالمنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق"، لافتة الى أن "طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".