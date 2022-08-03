انت الان تتابع خبر الموقف المروري في بغداد .. زحامات خانقة وقطوعات بهذه المناطق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حركة السير والمرور شهدت بعض الكثافات الصباحية لاسيما المناطق الحيوية في جانب الرصافة من الزعفرانية بأتجاه جسر المعسكر بأتجاه الكرادة، وساحة ميسلون بأتجاه جسر الأمانة بأتجاه الكرادة، ومن تقاطع المثنى بأتجاه ساحة الاندلس، فضلا عن زحامات من ساحة الخلاني بأتجاه الشورجة".وأكدت المديرية "عدم وجود أي قطوعات في جانب الرصافة".

وأضافت، أن "حركة السير والمرور في جانب الكرخ جيدة بكافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وبعض الكثافات المسيطر عليها لاسيما مدينة الكاظمية المقدسة، جسر بغداد، وخصوصاً المناطق القريبة من القطوعات".

وأوضحت المديرية، أن القطوعات في جانب الكرخ، شملت كل من "تقاطع الخارجية بأتجاه الخرطوم، ونفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم مغلق ذهاباً واياباً".

