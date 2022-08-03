انت الان تتابع خبر لليوم الخامس.. عدسة السومرية توثق اعتصام المتظاهرين داخل مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت الصور، استمرار اعتصام المتظاهرين في مختلف أرجاء مبنى مجلس النواب، رافعين اللافتات التي تحمل مطالب الإصلاح، وسط بيارق مختلف العشائر العراقية.

ودخل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، يوم السبت الماضي، بعد إسقاط الحواجز الكونكريتية التي كانت تحول بينهم، وبين المنطقة الخضراء.



ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، بأنه "تحرير" للمنطقة الخضراء، المحصّنة أمنياً.

ودعا الصدر يوم الأحد الماضي، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، مؤكداً عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.