الصين تعلن عن أولى خطواتها للرد على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الصين عن فرض مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التقييدية ضد تايوان، وذلك على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وقالت وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية إنه تقرر "وقف توريد الرمال الطبيعية إلى تايوان"، بجانب "وقف واردات الصين من الحمضيات ونوعين من المنتجات السمكية من تايوان اعتبارا من 3 أغسطس".

كما قررت السلطات الصينية "فرض عقوبات على مؤسستين في تايوان لدعمهما الانفصاليين التايوانيين والافتراء على الصين".

وصرح ما شياو قوانج، المتحدث باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، بأن الحديث يدور حول مؤسسة تايوان الديمقراطية والصندوق الدولي للتعاون والتنمية.

وتوترت العلاقات بين الصين وتايوان على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

ووصلت طائرة بيلوسي مساء أمس، الثلاثاء، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، وذلك رغم التحذيرات الصينية من مغبة الزيارة إلى الجزيرة.

وتم تداول مقاطع فيديو تظهر تحرك لقوات بالجيش الصيني إلى مقاطعة فوجيان، بالقرب من جزيرة تايوان.

وتعتبر الصين أن زيارة مسئول أمريكي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عاما، تحمل اعترافاً ضمنياً من الولايات المتحدة باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءاً أساسياً من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد.