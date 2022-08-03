انت الان تتابع خبر تحذير أممي من إبادة نووية للعالم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، العالم من أن "الإنسانية على بعد مجرد سوء تفاهم واحد، أو سوء تقدير واحد، من إبادة نووية"، مستشهدا بالحرب الدائرة في أوكرانيا، والتهديدات النووية في آسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.وأطلق غوتيريش تحذيره المفزع لدى افتتاح اجتماع رفيع المستوى طال تأجيله لمراجعة المعاهدة التاريخية التي مضى على إبرامها 50 عاما، والتي تهدف لمنع انتشار الأسلحة النووية، والتحول إلى عالم خال من الأسلحة النووية في نهاية الأمر.

ويرى مراقبون أن كلام غوتيريش يعكس حقيقة أن الأزمات الدولية على وقع صراعات النفوذ والمصالح المحتدة بين الأقطاب العالمية من أوكرانيا إلى تايوان، باتت تهدد بالفعل بخروج الأمور عن السيطرة، وتحول هذا الاضطراب والتنابذ في مشهد علاقات تلك القوى الكبرى لحروب مباشرة قد تتطور لصراعات نووية مدمرة .



وأشار المراقبون إلى أن اعتماد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، توصيف الإبادة النووية هو في محله، فهو يحاول بذلك تنبيه الجميع إلى الخطر الوجودي المحدق بالعالم وشعوبه، والذي قد يغيب عن الأذهان في سياق احتدام الصراعات والنزاعات الدولية والإيغال في سباقات التسلح واستعراضات القوة والتلويح حتى بالأسلحة غير التقليدية .

وحول مغزى تحذيرات غوتيريش غير المسبوقة هذه، وما إذا كانت تنطوي على قدر من التهويل أم أنها تعكس الواقع، يقول مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الدولية، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية وقعت في العام 1970 من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والعديد من الدول الأخرى، ويعاد تحديثها كل خمس سنوات منذ ذلك الحين، لكن آخر تحديث لها كان في العام 2015، رغم أن المفترض كان أن تحدث في 2020، لكن بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد وتبعاته الكارثية تم تأجيل البت فيها".

ويضيف معلوف :"الآن وعلى مدى أكثر من 3 أسابيع تدور مداولات واجتماعات بنيويورك لإعادة تحديث الاتفاقية وتفعيلها، ولهذا فتصريح غوتيريش بهذه القوة هو في محله تماما كونه ثمة بالفعل خطر إبادة نووية يتربص بالعالم، ولا سيما على وقع الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ نصف عام، وهي كلما طالت فإن فرص تحولها لحرب عالمية نووية تتسع أكثر".

ويتابع الدبلوماسي السابق :"ولا ننسى هنا أن ثمة أزمات وبؤر توتر عالمية متفجرة أخرى لا تقل خطورة واشتعالا عن البؤرة الأوكرانية، لعل أبرزها الآن أزمة تايوان وما يحصل من تصعيد خطير بين واشنطن وبكين على خلفيتها، ولهذا كله يخشى الرجل من أن الأسوأ قادم، فصحيح أن غوتيريش لا يقول أن حربا نووية ستقع بين عشية وضحاها وتدمر الأرض، لكنه انطلاقا من واجبه ومسؤوليته يطلق هذا التحذير الواقعي جدا".

ويختم الدبلوماسي السابق:"هذا التحذير الأممي الصريح دون مواربة، يجب أن يشكل رادعا وبداية للبحث في سبل معالجة مختلف الأزمات الدولية بطرق دبلوماسية وسلمية بعيدة عن لغة الحروب والقوة".

