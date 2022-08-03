حدث ليلا| 17جثة في حادث تصادم بسوهاج.. ووزير التعليم ينفي 4 شائعات خاصة بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تعديل النتيجة و رسائل نصب.. وزير التعليم ينفي 4 شائعات خاصة بالثانوية العامة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية، 4 شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022.

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17 جثة و4 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بصحراوي سوهاج

لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج.

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ليس فوق القانون.. توفيق عكاشة يكشف تفاصيل جديدة بعد اتهام نجله في قضية مخدرات

كشف الإعلامي توفيق عكاشة تفاصيل جديدة بشأن اتهام نجله في قضية تعاطي مخدرات.

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تنسيق الثانوية العامة 2022.. ننشر مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة من التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن بدء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، بعد إعلان النتيجة بـ72 ساعة.

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"معلومات الوزراء" يناقش مستهدفات "سياسة ملكية الدولة" بالصناعات النسيجية

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 17 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بالصناعات النسيجية، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية واتحاد الصناعات وأعضاء مجلس النواب وجهاز حماية المنافسة والأكاديميين.

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11 مصابًا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 11 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي أمام قرية العتمانية بمركز البداري في أسيوط.

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بالأسماء حركة تنقلات بين رؤساء المباحث بمديرية أمن القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين رؤساء المباحث بالعاصمة.

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الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم بسبب التعذيب داخل قسم شرطة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، نتيجة تعرضه للتعذيب.

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تايوان: المناورات الصينية تهدف لترويع السكان وتهدد أمن الموانئ والمدن

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنّ المناورات الصينية التي تم الإعلان عن تنفيذها في 6 جزر محيطة بتايوان تهدف لترويع السكان.

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تايوان: 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة دفاعنا الجوي

قالت تايوان، اليوم الثلاثاء، إن 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة دفاعها الجوي.

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البيت الأبيض يعلق على زيارة بيلوسي لتايوان

علق البيت الأبيض على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان اليوم الثلاثاء، قائلاً إن زيارة بيلوسي لتايوان كان قرارها وحدها ونراقب عن كثب.

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سفير الصين بواشنطن: ردنا سيكون قويًا وحاسمًا على زيارة بيلوسي لتايوان

أكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين جانج، أن رد بكين على زيارة رئيس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان سيكون قويًا وحاسمًا.

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