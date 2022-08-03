تراخيص البناء.. شروط وخطوات استخراج بدل فاقد إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تتيح بوابة خدمات المحليات للمواطنين الحصول على عدد كبير من الخدمات المحلية بشكل إلكتروني من المنزل وذلك تيسيرا عليهم وتطبيقا لتوجهات التحول الرقمي للدولة المصرية.

ومن بين الخدمات المهمة التي تقدمها بوابة خدمات المحليات تقديم طلب بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة، من خلال الخطوات التالية.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة بناء

1- الدخول على بوابة خدمات المحليات.. من هنا

2- إنشاء حساب باسمك على البوابة إذا لم يكن لديك واحدا.

3- في حال كان لديك حساب مسبق، يتم تسجيل الدخول إليه.

4- اختيار أيقونة خدمات البناء (تسجيل خدمة).

5- اختر من القائمة على يمين الشاشة: طلب استخراج بدل فاقد رخصة بناء.

6- اختر المحافظة والمدينة أو يمكن البحث بالعنوان.

7- إرفاق المستندات التالية:

- مذكرة فقد "محضر الشرطة".

- أصل تصريح المحكمة.

- خطاب الشهر العقاري.

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- صورة رخصة العقار.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

8- الضغط على التالي عقب رفع المستندات السابقة كلا في الخانة المخصصة له.

خدمات بوابة المحليات

تتيح بوابة خدمات المحليات أيضا إمكانية متابعة طلبات التراخيص والتراخيص السابقة وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوى وإمكانية الاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وإمكانية سداد المدفعوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.