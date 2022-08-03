بيلوسي تجري محادثات مع رئيسة تايوان



محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه/بكين- (د ب أ):

التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي رئيسة تايوان تساي إنج وين اليوم الأربعاء خلال زيارة للجزيرة أثارت غضب بكين.

كما زارت بيلوسي برلمان تايوان. وتعد بيلوسي أبرز مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.

وتنظر بكين إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها إقليم انفصالي سيتم توحيده يوما ما مع البر الرئيسي وحذرت الولايات المتحدة من السماح لبيلوسي بزيارتها.

وردا على وصولها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أطلقت الصين تدريبات عسكرية في ست مناطق في المياه المحيطة بتايوان. ومن المتوقع أن تشمل تدريبات طويلة المدى بالذخيرة الحية وتستمر حتى يوم الأحد.

وينظر إلى هذه المناورات على أنها أكبر استعراض للعضلات العسكرية من بكين منذ أزمة مضيق تايوان عام 1995 عندما أطلقت الصين صواريخ فوق تايوان وأرسلت الولايات المتحدة مجموعتين من حاملات الطائرات.

واستدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، للاحتجاج على زيارة بيلوسي.

ولطالما اعتبرت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، نفسها مستقلة.