سعر المتر يصل لـ5200 جنيه.. الإسكان تطرح أراضي للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح أراضي استثمارية متنوعة بعدد كبير من المدن الجديدة، والتي تنوعت في التخصيص والمساحات والانشطة المعروضة في هذه المدن.

وجاءت تفاصيل الأراضي على النحو التالي:

1- حدائق أكتوبر

- قطعة أرض رقم 24 مركز الخدمات الرئيسي، بمساحة 5612 متر مربع بنشاط تجـــاري، بسعر 10350 جنيها للمتر.

2- القاهرة الجديدة

- قطعة أرض رقم 137 - 139 بالقطاع الأول بنشاط تجارى إداري بمساحة 7361 مترا، وبسعر 52375 جنيه للمتر.

- قطعة أرض رقم 241 بالقطاع الثاني بنشاط تجارى إدارى بمساحة 1568 متر، وبسعر 62080 للمتر.

3 مدينة بدر

-قطعة رقم 2 بمنطقة خدمات قطاع ج، بالحي الرابع بنشاط تجاري بمساحة 624 م2، بسعر 10865 جنيها للمتر.

-قطعة رقم 13 مجاورة ثانية الحي السادس بنشاط تجاري اداري بمساحة 1653 م2، بسعر 5190 جنيه للمتر.

- قطعة رقم 15 مجاورة ثانية الحي السادس بنشاط مدرسه مساحة 8300 م، بسعر 5200 جنيه للمتر.

4- السادات

-قطعة أرض بمنطقة الصناعات المتوسطة بمساحة 57600 متر مربع، لإقامة نشاط صناعي هندسي، بسعر 770 جنيها.

5- الشروق

قطعة أرض رقم 76 بمساحة 10 آلاف متر، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بنشاط فندق، بسعر 3445 جنيه للمتر.

-قطعة أرض بساحة 5613 م2 بمركز خدمات المجاورة، بالحي الثاني، بنشاط مدرسة، بسعر 7950 جنيه للمتر.

قطعة أرض رقم 77 بمساحة 8980 م2، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية، بنشاط مقترح تجارى ادارى، بسعر 8715جنيه.

6- 15 مايو:

-قطعة أرض رقم 2 بشرق المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، بإجمالي مساحة 3685 متر مربع، بنشاط صناعي هندسي، بسعر 1200 جنيها.

7- العبور

-قطعة أرض 15، بمساحة 948 م بنشاط اداري، بسعر 8995 جنيها للمتر.

-قطعة أرض رقم 1 بشرق المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة بمساحة 2355 متر مربع، بنشاط صناعي غذائي، بسعر 1200 جنيه للمتر.