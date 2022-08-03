مواجهة الـ 90 ثانية| ماذا قال قاتل "طالبة البراجيل" خلف قفص الاتهام ولماذا تنحى محاميه أمام القاضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تستكمل الدائرة الثالثة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات القضية المعروفة إعلاميا "طالبة البراجيل"، المتهم فيها "أندروا حربي"، بقتل نجلة خاله "أمل نصري" (طالبة الصف الثالث الإعدادي) ذبحًا وطعنا بسكين بعدما فشل في التعدي عليها جنسيًا حال غياب والديها وشقيقها عن المنزل.

تنحى "صادق" محامي "أندرو"، المتهم بقتل طالبة البراجيل "أمل نصري"؛ أمام هيئة محكمة الجيزة الموقرة، في أول مواجهة له أمام القاضي، وبعد 4 أيام من إعلان توليه الدفاع عن الجاني قائلا :"أندروا لما قعدت معاه بعد ما قريت ورق القضية قال لي حاجات سرية مقالهاش في النيابة تغير مجرى القضية لكن لم تبرئه من إدانة المحكمة.. وأمه عايزة تجيب له محامي تاني يدافع عنه، لكن هو متمسك بيه أدافع عنه".

"أندرو" المتهم بقتل الطفلة "طالبة البراجيل" تَوسط فرديٌ أمن مُكبلين يديه بكلبشات، وقف "الأستورجي" صامداً خلف القبضان لم تباليه شيء من التهم المنسوبة إليه عما ارتكبه بحق نجلة خاله الوحيدة "أمل" سوي انه يرد الفصل في القضية "أنا عايز فصل علطول ياريس" .. سأله القاضي "يا أندرو أنت متهم بقتل أمل بنت خالك مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة اغتصابها وحيازة سلاح أبيض "سكين" .. أجاب الجاني "أيوة يا باشا أنا اللي قتلت بنت خالي".

حوار لم يُكمل سوي دقيقتين دار بين القاضي والجاني " انت عندك محامي ولا أجيبلك محامي ؟" ليرد الأخير "المحامي بتاعي موجود يا ريس أهو"، تدخلا" صادق" المحامي الموكل من قبل الأسرة، وقال إنه أخبر المتهم قبل بدء الجلسة" أنا يافندم استأذنته قبل الجلسة إني هتنحى عن الموقف وبستأذن الهيئة الموقرة بالتنحي معلل بأن الجاني متمسك بالدفاع عنه في القضية.

المحامي الموكل في أول مواجهة له أمام القاضي طلب مد أجل القضية مبررا طلبه: "أنا عايز أقعد مع عائلته وعائله المجني عليها كوني لم أعرف تفاصيل عن القضية ولم أتمكن من الجلوس منفرداً مع المتهم :"قعدت معاه هو ومتكلبش ومقدرتش أسمع منه كل تفاصيل القضية".

في محاوله من"صادق" للم شمل القضية من جميع نواحيها: "أنا مقدرش أكون في قضية زي دي إلا لما أكون ملم بكافة أطراف الموضوع ومحتوياته وفي حاجات كتير في القضية معرفش حاجة عنها غير في الورق!".

عقب سماع هيئة المحكمة لمحامي الموكل بالمتهم تمسك بالتنحي عن الدفاع عن الجاني:"والدته قالت إنها هتشوف محامي آخر غير اللي المحكمة هتنتدبه".

القاضي : المحكمة تنتدبلك محامي تاني؟

الجاني: لا .. أنا عايز فصل علطول يا ريس خلصني.

عقب تنحي دفاع المتهم أجلت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة أمل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البراجيل"، لجلسة الأربعاء، لانتداب محامي وللمرافعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى "أمل. م" 15 سنة، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها "أ. ح" في العشرينيات من عمره، حيث قام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها.

وأضاف المتهم أنه أثناء تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وهشم كاميرات المراقبة، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.